Šest let od tajné svatby Richarda Krajča s Karin Babinskou: Zpěvák se v den výročí pochlubil snímky z veselky

Richard Krajčo zavzpomínal na svatbu s Karin Foto: archiv R. Krajča

Krásných šest let od svatby slaví se svou ženou Richard Krajčo (46). Po tříletém vztahu pojal spisovatelku Karin Babinskou za ženu, a to během romantického letního obřadu. Pro zpěváka to byla svatba třetí, pro jeho nastávající první.

A přestože už Richard Krajčo začal s přípravami na StarDance a dře na tanečním parketu po boku tanečnice Dominky Roškové, připomenout si jeden z nejkrásnějších okamžiků v životě nezapomněl.

„Je to 6 let od jednoho z nejkrásnějších dnů, co jsem zažil. A stále mi v hlavě zní jak ta nejúžasnější symfonie. Díky za něj i za to všechno mezi tím,“ svěřil se zpěvák a herec a pochlubil se snímky z jejich tajné veselky, na které pár zářil absolutním štěstím. ■