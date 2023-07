Prsa Evy Burešové v sexy outfitu vyvolala rozruch: Zbláznilo se pár z vás, ostatní žijou venku z jeskyně, reaguje kráska

Eva Burešová si užívá příjemný čas v New Yorku, kam vyrazila s Přemkem Forejtem. Foto: archiv E. Burešové

Eva Burešová (30) je aktuálně v New Yorku, kam vycestovala se svým partnerem Přemkem Forejtem (36) za částečnou oslavou 30. narozenin. Krásná zpěvačka a herečka tuhle americkou cestu sdílí se svými fanoušky. Některé z nich velmi překvapila snímkem v odhalenějším outfitu, který nechal jemně vyniknout také její ňadra.

Tyhle modely nejsou pro Evu nic extravagantního. Naopak se v nich cítí skvěle a chválí je i kolemjdoucí.

„Potkali jsme spoustu úžasných a milých lidí. Všichni se usmívají a několikrát za den mi cizí lidé pochválí outfit. Většinou mám odhalené bříško nebo zadek, a dokonce mi jednou byla vidět i prsa. A zbláznilo se z toho jen pár z vás na Instagramu. Protože ostatní žijou v roce 2023 a venku z jeskyně,“ napsala Eva k novému příspěvku, na kterém září ve žlutém modelu. „Nebojte. Až přijedu, zase budu nosit rolák, šátek na hlavě a celotělové pokrývky,“ podotkla s úsměvem.

Dále prozradila, že si Ameriku skutečně užívá se vším všudy. „Vše je stále krásné! Včera trochu zapršelo, ale my se schovali a kochali. Pak jsme byli v úžasné restauraci a taky v hračkářství, které ještě více probudilo moje vnitřní dítě. Byli jsme i v katedrále sv. Patricka, která je nádherná, ale vypadá to tam trochu jako kancelář než jako svaté místo. Nevadí. Zážitek. Dnes jdeme na výstavu seriálu Friends a pak s úsměvem a ruku v ruce budeme dál objevovat cizí zemi. Je nám krásně. Cítíme se krásně a jsme boží! Snad to máte taky tak,“ svěřila se svým fanouškům. ■