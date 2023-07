Jedna z vítězek Miss Marie Jedličková se zasnoubila u jezera v Anglii: Byla jsem v šoku, nevěděla jsem, co se děje

Modelka Marie Jedličková se zasnoubila po šesti letech vztahu. Foto: Instagram Marie Jedličkové / se souhlasem

„Nečekala jsem to, byl to pro mě šok. O zásnubách jsme se bavili málo, spíš jsem čekala, kdy ho to napadne. Tak jsem se po šesti letech dočkala,“ prozradila Marie pro Super.cz s tím, že zásnuby proběhly jako z romantického filmu u jezera v Anglii.

„Bylo to krásné, proběhlo to u jezera v Anglii, kde jsme byli jen my. Prvně jsme měli piknik, dali jsme si víno, dobré jídlo, a pak mi řekl, že si mě chce vyfotit u jezera. Tak jsem se postavila, koukala na jezero, otočila jsem se a on si poklekl. V tu chvíli jsem byla v šoku, co se děje. Bylo to pro mě i lehce stresující, nečekané a mám z toho obrovskou radost,“ svěřila se krásná blondýnka, která by svatbu ráda uspořádala do roka a do dne. Avšak pokud by to z časových důvodů nevyšlo, tak na pilu rozhodně tlačit nebude.

„Doufáme, že se svatba uskuteční do roka. Rádi bychom to stihli příští rok v létě. Akorát ještě oba studujeme, nejdříve bychom chtěli dokončit první studia, což by mělo být příští rok v květnu. Takže uvidíme, pokud se nám to z časových důvodů nepovede, tak ji uspořádáme další rok,“ řekla modelka, která žije v Česku i Anglii. Partnerům částečný vztah na dálku zatím funguje. Jak to bude v blízké budoucnosti a zda proběhne nějaké trvalé stěhování, je zatím otázkou.

„Budeme se snažit to nějak nakombinovat. Uvidíme, jsme ochotní cestovat a vídat se na dálku dle potřeb toho druhého, ale třeba se nakonec do Anglie přestěhuji. To záleží i na mé modelingové práci, kolik jí budu mít,“ dodala Marie Jedličková, která nedávno reprezentovala Česko na světové soutěži krásy Miss Supranational. ■