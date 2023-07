Studená sprcha pro Elizabeth Kopeckou: Do stříbrné SuperStar a kamarádky Jágra se pustili fanoušci Oktagonu

Talentovaná zpěvačka má vystoupit na turnaji Oktagonu, což fanoušky výrazně pobouřilo. Foto: Michaela Feuereislová, Právo

„Halftime show. Poslední večer legendárního turnaje ozdobí Elizabeth Kopecká, stříbrná ze SuperStar 2021, která je vycházející pěveckou hvězdou. Oslňuje nejen svou krásou, ale především nádherným hlasem, který rozezní celý stadion,“ stojí na sociálních sítích Oktagonu.

Jenže s touto volbou interpreta nejsou lidé téměř vůbec spokojení, což dali organizaci v komentářích znát.

„Kdyby tam aspoň dávali interprety, co nějak souvisí s bojovou scénou. Něco tvrdšího, motivačního, co diváky vyburcuje na tu následnou válku v oktagonu, ale takový ho*vna pro maminky, to nechápu,“ uvedl jeden z fanoušků Oktagonu.

„Co přijde příště, Maxim Turbulenc?“ ptá se další. „Čekal jsem něco hrozného, ale tohle překonalo mé očekávání,“ uvedl příznivec organizace.

Přesto se našlo několik lidí, kteří s volbou talentované zpěvačky souhlasí. Naopak nechápou zbytečnou zlobu, která se kvůli vystoupení objevila. „Za mě to bude hodně dobrý, ta holka zpívat fakt umí,“ napsala fanynka. „Elizabeth je skvělá, nevím, co děláte,“ zastala se Kopecké příznivkyně. ■