Tři týdny po porodu vyrazila bez syna na wellness pobyt: Přítelkyně Josefa Kůrky dostala na sociální síti studenou sprchu

Angie Mangombe Foto: archiv A. Mangombe

Je to devatenáct dní, co se Muž roku Josef Kůrka a jeho přítelkyně, influencerka Angie Mangombe, kterou televizní diváci znají například i z Výměny manželek nebo reality show Like House, stali rodiči. Na světě přivítali chlapečka Rafaela, se kterým se pravidelně chlubí na sociální síti.

Nyní se pár pochlubil i tím, že společně vyrazili na wellness pobyt do Karlových Varů a malého synka zatím hlídala babička. „Jsem ráda, že o svým životě můžem rozhodovat jen my sami. A my jsme se rozhodli, že je hodně důležité abychom nezapomínali na náš vztah, a to i při tom, že máme dítě. Je to práce, a to celoživotní (pokud tedy chceme, aby nám vydržel dlouho a to chceme!) Rafael bude mít šťastné rodiče, a to se rovná šťastné dítě. Rýpejte si, jak chcete. My máme v tom, jak má náš život vypadat, jasno!“ svěřila se na sociální síti Angie a přidala fotky z odpočinkového pobytu.

Netrvalo dlouho a na její hlavu se snesla vlna kritiky. „Ty máš třítýdenní mimi a hned píšeš, jak je vlastně důležité nezapomínat na vztah, ty jsi jebnutá vážně do hlavy. Ty od začátku to máš úplně nastavené jinak. Především by si měla být minimálně v šestinedělí s miminkem. Prober se,“ napsala jí jedna ze sledujících. „Hele sorry, sama jsem matka. Sama jsem podnikala. Ale toto ne. V šestinedělí tě fakt potřebuje a říkej, co chceš a skrývej to za co chceš, ale tohle fakt ne,“ stojí v dalším z komentářů.

„Angie, a četla jste něco o čtvrtém trimestru? Jak myslíte, že se cítí Vaše miminko, které jste 9 měsíců nosila? Že mu nechybí maminka, její hlas, její vůně? Přijde Vám opravdu důležitější trávit čas s partnerem, než s deťátkem? Každý to máme nějak, a taky každý sklidí, co zaseje. Přála bych Vám víc empatie vůči synovi,“ napsala jedna ze sledujících. „Utíkat od dítěte už po 3 týdnech pro udržení partnerského vztahu?! Myslím, že na dítě absolutně nebyla připravena, nedokážu si představit opustit takhle malý miminko,“ stojí v další zprávě.

U některých sledujících se Angie ale dostalo i zastání. „Ženy, mě tohle přijde opravdu jako zbytečný lynč. V první řadě je to jejich dítě. V druhé řadě, záleží na každé matce, jak tohle vnímá,“ napsala jedna z nich.

Negativní komentáře na svou osobu Angie z wellness pobytu hned okomentovala. „Se mnou už to nic nedělá. Chtěla bych říct, že kdybych věděla, že ten malej pociťuje to, že mu chybím jako rodič a brečí furt a nedává to beze mě, tak se od něj ani nehnu, ale ten kluk to nevnímá, že tam máma není, ne teda asi u mě. Je spokojený s babičkou, furt mi posílá fotky, jsme s ní v kontaktu, kdyby něco, tak bychom hned přijeli. Někdo je přecitlivější a někdo otupělejší a já jsem otupělejší,“ dodala Angie Mangombe. ■