Moderátor Marek Eben promluvil o mamince: Na podzim oslaví 95. narozeniny, do svého pořadu ji láme marně

Marek Eben Super.cz

Marek Eben (65) už dvacet pět let natáčí pravidelně pro Českou televizi svůj pořad Na plovárně. Za tu dobu se mu podařilo vytvořit neuvěřitelných 900 dílů, do kterých si zval osobnosti z oblasti umění, politiky či medicíny. A to z celého světa!

„Je to pořad za odměnu, když vám tohle někdo umožní dělat, tak je to radost. A pro mě je to trochu univerzita třetího věku, protože se musíte na toho hosta vždy připravit a jsou to někdy obory, které mi jsou poměrně dost vzdálené,“ řekl Super.cz Marek Eben s tím, že je vděčný velkým osobnostem, které před lety na natáčení kývly.

„Jsem vděčný některým ze zahraničních hvězd, které přišly hned na začátku, protože když už je máte v portfoliu, tak se vám lépe přemlouvají další. Když přišel Sting, tak to byla velká výhra. Pak přijde další muzikant a zeptá se, kdo tam byl, vy řeknete, že Sting, tak odpoví, že by mohl,“ prozradil Marek Eben. Nejdelší a nejhezčí rozhovory ale vede doma s rodinou.

„V soukromí vítězí moje manželka a hned po ní moje maminka, když to dobře dopadne, tak by se mohla dožít v říjnu 95 let,“ prozradil Marek Eben, který svou maminku pravidelně navštěvuje.

„Já jsem po mojí mamince vždy chtěl, aby natočila svůj život, protože když se někdo ptá, tak moje maminka má poslední upgrade softwaru, ale hardware je odpovídající roku výroby 28, ale můžete spolu mluvit o čemkoliv. Nemůžu ji bohužel přimět k tomu, aby to natočila, už jsem dokonce pořídil diktafon. Je to škoda, protože si říkám, že si pak spoustu věcí nevybavíme nebo nevíme,“ dodal moderátor, jenž už obě ženy svého života také přemlouval k tomu, aby s ním natočily pořad Na plovárně.

„Ona by nešla, já bych rád, moje maminka je výborná vypravěčka a moje žena taky, ale ani jednu bych nepřemluvil, už jsem to zkoušel,“ řekl s úsměvem Marek Eben. Toho letos opět čeká moderování StarDance.

„Vždycky je to jiné, přijdou jiní lidé a přinesou jiná témata a také se mění nálada ve společnosti, nemůžete se na to připravovat dopředu, přijde podzim, něco se stane, vy nevíte, co se stane. Jako když přišel covid, poznamenalo to celou řadu a my byli rádi, že jsme přežili, ale i to mělo svůj půvab,“ uzavřel moderátor. ■