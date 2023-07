Nejvtipnější dvojka za celé roky! Megan Fox a Machine Gun Kelly se stali terčem posměchu

Megan Fox a Machine Gun Kelly Profimedia.cz

Herečka Megan Fox (37) a její partner rapper Machine Gun Kelly (33) opět předvedli svůj pověstný neotřelý smysl pro módu. Do luxusní restaurace Nobu v Malibu vyrazil znovuobnovený pár ruku v ruce, a to v modelech, v nichž většinu lidí spíš pobavil, než nadchl...

Zatímco Megan se předvedla v průsvitných oranžových šatech značky Jean Paul Gaultier, hudebník ukázal břicho v krátkém tričku s límečkem.

„Fotka těch dvou je to nejvtipnější, co jsem za poslední roky viděl,“ pobavil se komentující na jejich adresu a další se přidali: „Vypadá to, jako kdyby venčila svého dospívajícího synka,“ nebo „Opravdu skvělý vzor pro její děti“. Jiní zase vyjadřovali spíš lítost nad hereččinými syny nebo si všímali její snahy vypadat jako Kim Kardashian.

Megan a její přítel jsou po měsících v ústraní opět na scéně v plné parádě. Loni si prošli vztahovou krizí, když herečka mluvila o zradě ze strany partnera a schylovalo se k rozchodu. Na vztahu se ovšem rozhodli zapracovat a z terapií zřejmě vyšli silnější než kdy dřív.

A především Megan nyní dělá všechno pro to, aby se o ní znovu začalo mluvit ve velkém. Nebere ohledy ani na to, že už i její skalní fanoušci nabývají dojmu, že to bývalá hvězda Transformers poněkud přehání.

Nedávno to schytala za své téměř nahé fotky na Instagramu z pláže, kdy si hrála na divokou šelmu, a naposledy se do ní lidé pustili za to, že požádala fanoušky, aby pomohli prostřednictvím webu GoFundMe její kamarádce Brittney Boyce, která se jí dlouhodobě stará o nehty. Její tatínek Michael totiž bojuje s rakovinou slinivky a na léčbu potřebuje třicet tisíc dolarů. Lidé jí vyčítají, že se svým odhadovaným jměním osm milionů dolarů by své přítelkyni mohla pomoci sama. ■