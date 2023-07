Tereza Kostková hrála se slovenským fešákem, o vzhled jí ale nejde: Podobu mezi jejím prvním a druhým manželem nenajdete

Tereza Kostková při výběru mužů nedá na vzhled. Super.cz

To, že se potkáme i v létě díky premiéře nové romantické komedie Nikdy neříkej nikdy, jsme si s Terezou Kostkovou (47) slibovali. Film už míří do kin, herečka absolvovala neobvyklou tiskovou konferenci, kam s kolegyněmi dorazily na šlapadlech, a poté i slavnostní uvedení snímku, kde ho i sama viděla poprvé.

Tereza hraje cvičitelku jógy a nás zajímalo, zda jí jóga zůstala i v soukromí. "Tak aktivně jako při natáčení ne, i když ji mám ráda celoživotně. Protože se většinou věnuji tomu, co potřebuji k práci, tak teď doma zavařuji marmelády stejně jako moje postava v seriálu Jedna rodina. Role mi vždycky přinášejí nový aspekt do života. Deset let jsem třeba běhávala a pak přišly Ženy v běhu. Prolíná se mi to," vyprávěla.

Tereza hraje po boku jednoho z nejcharismatičtějších slovenských herců Tomáše Maštalíra, který je i velký fešák. "Je to především velice kvalitní herec, ale fešák je to tedy velký. Teď, když přišel, jsme si s holkami říkaly, jaký je to pěkný chlap. Má tu šťastnou kombinaci, že je talentovaný, milý a pěkný," pochvalovala si kolegu.

Herečce ale prvoplánově o vzhled nejde. A že nemá žádný konkrétní typ muže, dokazují i její manželství s režiséry Petrem Kracikem a Jakubem Nvotou. "O tom, jaký je chlap typ, se holky baví tak v patnácti. Pak život přinese úplně jiné aspekty. Třeba Tomáš je určitě moje krevní skupina, je to někdo, s kým se ráda vidím, povídám si s ním, zajímají mě jeho názory a baví mě, jak pracuje," upřesnila.

Pobavili jsme se i o jejím prázdninovém programu, který je částečně pracovní. "Hrála jsem v rámci shakespearovských slavností Hamleta na Slovensku i v Česku. A předtím jsem byla chvilku u moře. Takže pro mě je to moc hezké léto mezi mořem a Shakespearem," uzavřela. ■