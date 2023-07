Matěj Homola z kapely Wohnout měl v Albánii nehodu na motorce. Skončil v nemocnici

Matěj Homola má zlomenou klíční kost. Foto: Super.cz/Wohnout official a ČTK / Tomas Martinek

„Tak jo, ne vždy to vyjde, zdravím z nemocnice z Albánie. Pes, co vběhnul pod kola, ukončil předčasně tenhle mototrip. Mám zlomenou klíční kost a domů nepojedu po dvou kolech, ale poletím. Andrea, které děkuju za starost a vyřízení místní byrokracie, má pár odřenin a kulhá, ale dojede to, statečná žena,“ napsal na sociální síti Homola.

Matěj bohužel nestihne koncerty s Wohnoutama. „Minimálně tento víkend nebudu schopen ze zdravotních důvodů vystoupit a kluci tak odehrajou koncerty ve třech, což hlavně pro Honzu (brácha Jan Homola. pozn. redakce) znamená hodně práce. Díky moc za pochopení a pokud na těch akcích budete, tak i za podporu našeho úspornýho tria,“ vzkázal fanouškům Matěj, který je i tak v dobré náladě a rekonvalescenci po zranění využije ke stříhání videí z cesty po Albánii. ■