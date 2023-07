Richard, který v Prostřenu odváděl pozornost od blafů, je zpět: Místo Uršuly Klukové do klipu obsadil nafukovací pannu

Richard Sacher a Václav Upír Krejčí Foto: Petr Jahn

„Doteď jsem Prostřeno se mnou ani s nikým jiným neviděl, pustil jsem si pouze krátké ukázky na Facebooku. Moje účast v tomto pořadu mi v některých ohledech uškodila, v jiných pomohla. Potěšilo mě, že zejména teenageři měli z mých hlášek druhé Vánoce, udělali ze mě hvězdu TikToku,“ řekl Super.cz.

„Každopádně mě mrzí, že mnoho lidí doteď nechce pochopit, že jsem hrál divadlo. Kdybych se choval normálně, skoro nikdo by na to nekoukal. Když jsem během natáčení mlčel, nedělo se před kamerou vůbec nic. Štáb na mě nervózně mrkal, ať už konečně něco provedu. A hlavně – to jídlo bylo až na pár výjimek dosti příšerné. Musel jsem od těch blafů odvést pozornost,“ svěřil se Richard Super.cz.

Richard je jinak spisovatelem, novinářem a zpěvákem. Nyní chce upoutat diváky dalším svým počinem. Vydává totiž klip, ve kterém hlavní roli získala nafukovací panna. „Původně jsem chtěl, aby v mém videoklipu Jsi moje holka společně s Václavem Upírem Krejčím a Marií Pojkarovou hrála Uršula Kluková. Před lety pokřtila jednu z mých knížek a také jsem s ní natočil několik rozhovorů na kameru, je to skvělá šoumenka.“

Herečka ale Richardovi dala košem, a tak se uchýlil k jistému nápadu. „Nenapadla mě žádná jiná herečka, která by se tam hodila místo ní, tudíž jsem Uršulu na poslední chvíli nahradil nafukovací pannou a upravil jsem scénář,“ dodal Richard Sacher, který doufá, že i díky novému songu už nebude brán jen jako „ten z Prostřena.“ ■