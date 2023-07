Že by konečně láska? Radka Třeštíková si užívá v Dánsku po boku režiséra úspěšného filmu Banger

Radka Třeštíková je momentálně v Dánsku s Adamem Sedlákem. Foto: Super.cz/Herminapress/ČTK / Deml Ondřej

Zatímco Tomáš Třeštík už nějaký čas dává celému světu znát, že je zamilovaný až po uši do Evy Decastelo (44), jeho bývalá družka Radka si své soukromí hlídá. Teď se ale nebála prozradit, s kým odcestovala do zahraničí.

Spisovatelka si v současné době užívá léta a také úspěchu svého nejnovějšího díla. A v jejím životě je už možná také opravdová láska. Tou by mohl být režisér Adam Sedlák, který stojí za úspěšným filmem Banger s Adamem Mišíkem a Marsellem Bendigem, který za roli dostal Českého lva. V současné době chystá Sedlák šestidílný seriál Adikts, který by měl mít preventivní charakter. A právě po boku tohoto muže, který je o pár let mladší než spisovatelka, si Radka užívá dny v Dánsku.

Ač oba dva mají pro veřejnost zavřené účty na sociální síti, pro své fanoušky sdílela Radka Třeštíková (42) snímek jí samotné s popiskem (not) alone, v překladu (ne) sama, u kterého jsou uvedena obě jména účastníků zájezdu a režisér do svých „příběhů“ zvěčňuje Radku na kole nebo jako Barbie. Jestli spolu ti dva spolupracují nebo mezi nimi hoří letní románek, zatím není úplně jasné. Adam Sedlák se každopádně ještě nedávno ve společnosti objevoval s Annou-Marií Jiravovou nebo Leonou Skleničkovou, které jsou podobné typy jako právě Třeštíková. ■