Realita léta může být i jiná. Anička Slováčková přiznala, že lhala sama sobě a promluvila o bolesti duše

Anička Slováčková Herminapress

Ač to vypadalo, že se zpěvačka Anička Slováčková (27) vrátila z dovolené v Chorvatsku na první pohled odpočatá a spokojená, není všechno zalité sluncem. Anička nyní přiznala, že realita je u ní trošku jiná a necítí se úplně v pohodě.

„Poslední měsíc jsem k vám byla trošku neupřímná, ale možná jsem spíš potřebovala lhát sama sobě, že všechno zvládám. Chtěla jsem si natočit, jak s Jindrou (Aniččinou fenkou, pozn. redakce) děláme blbosti, když jsem si vařila oběd, ale pak na ten telefon zapomněla a on tak krásně autenticky zachytil jeden z těch insta unfriendly chvilek. A mě vlastně, když jsem to pak viděla, přišlo dobrý ukázat v záplavě prosluněných fotek z dovolených, že realita léta může být i jiná,“ nechala se slyšet Slováčková.

Zpěvačka a herečka pak všem poradila, aby dělali jen to, co sami chtějí. „Tak jen jestli se necítíte dobře a potřebujete čas, dopřejte si ho. Netlačte na sebe. Nebuďte na sebe přísní. Nepomůžete tím ani sobě, ani nikomu jinému. Nezlobte se na sebe, když den u vody vyměníte za den v posteli. Když máte chřipku, tak si přeci taky půjdete lehnout, dáte nohy nahoru a čaj. Proč když bude bolet duše, tak to budeme přehlížet?! Držte se. Žijte přítomností. Pusťte starosti a uvolněte hlavu,“ poradila všem Slováčková, která se této rady snaží také držet.

Samotnou Aničku nyní čekají i příjemné záležitosti. S tátou Felixem odletí na dovolenou do Egypta a nezahálí ani s pracovními aktivitami. Na podzim jí totiž vyjde nová deska. „Jmenuje se Osudová, vychází 8. září a 4. října ji budeme křtít v Lucerna Music Baru. Je vlastně celkově dost odlišná od té první desky. Není to žádná slaďárna, ale řekla bych, že je to dospělejší cédéčko,“ prozradila. ■