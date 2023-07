Nejsem nemocná, unavená ani zalezlá pořád na chalupě. Petra Janů otevřeně promluvila o svém zdravotním stavu

Petra Janů Foto: se souhlasem P.Janů

Trojnásobná Zlatá slavice Petra Janů (70) je klidné povahy, ale poslední dobou je tak trochu vzteky bez sebe. Šíří se totiž informace o jejím chatrném zdraví, věku, a o tom, že se bojí veder a skoro ze své chalupy na Třeboňsku nevylézá. Proto se rozhodla promluvit. "Už ve čtvrtek večer po osmé hodině máme s kapelou Amsterdam koncert na nádvoří zámku Mělník. Mnoho let jsem tam nebyla a teď v rámci letní scény, kdy se tam střídají různá prestižní divadla, zpěváci a kapely, to tam rozbalíme. Nejsem ani nemocná, ani zmořená z vedra. Nebo, asi jako každý, ale nechápu, kdo má pořád potřebu tohle někomu o mně vykládat? Naopak, na každý koncert se neskutečně těším," řekla exkluzivně Super.cz Petra Janů.

„Jsem klidná povaha, ale už mě štve, jak neustále někdo někam podsouvá, že jsem nemocná, strašně unavená z vedra a nevylejzám z chalupy, kde se pomalu loučím se světem. Není to pravda. Naopak, mám energie na rozdávání. Kdo nevěří, ať přijede ve čtvrtek na Mělník a v pátek do Kladna do zámeckého parku. Bude to super a na diváky se moc těšíme," vzkazuje zpěvačka, která jinak právě na své chalupě žije, vítá návštěvníky, peče,vaří a relaxuje.

Zpěvačka se také svěřila, proč volný letní čas tráví na své chalupě. „Už se mi nechce moc cestovat na dovolené. Najezdila jsem se až až, proto jsem se letos rozhodla, že pokud někam pojedu, budou to na podzim lázně v Kašperských Horách, kde jsme s kamarádkou už párkrát byly a je to fajn, ale jinak k moři nemusím. Z chalupy vyjíždím na vystoupení a pak se zase vrátím do lesů a je mi dobře. Je tam úžasný vzduch, klid, pohoda. Dopoledne, když je chládek, jedu na nákup, pak k sousedkám na kafe nebo oběd, a odpoledne relax, procházka s pejskem, obstarat a zalít kytičky, zeleninu ve skleníku,“ dodala Petra Janů. ■