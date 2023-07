Velká láska Petry Kvitové a Jiřího Vaňka. Podívejte se na jejich zamilované momentky

Petra Kvitová a Jiří Vaněk jsou už manželé. Profimedia.cz

Tehdy byl ještě ženatý a vztah s Petrou Kvitovou měl čistě pracovní. Postupem času ale mezi nimi přeskočila jiskra, která ale nebyla jen krátkodobou záležitostí. Vaněk se nakonec po osmnácti letech rozvedl s manželkou Markétou a před dvěma lety společně s Kvitovou přiznali, že tvoří pár.

O jejich vztahu se ale mluvilo už rok předtím, když kouč u tenistky přespával údajně kvůli své „nelehké životní situaci“.

Poté, co se z nich stal oficiální pár, rádi vyrazili také do společnosti. Zářili například na loňském karlovarském filmovém festivalu. Stylově na kurtech ve Wimbledonu, kde Kvitová dvakrát zvítězila, požádal Vaněk tenistku loni o ruku. Svatba se pak konala téměř do roka a do dne. Na jejich nejen zamilované fotky se podívejte do galerie. ■