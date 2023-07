Rýpanec do sobotní svatby Petry Kvitové? 22. 7. 2023, datum MÉHO štěstí, vzkázala exmanželka Jiřího Vaňka

Petra Kvitová už je vdanou paní. Herminapress

Tenistka Petra Kvitová (33) se v sobotu vdala za svého trenéra Jiřího Vaňka (45). S o 12 let starším trenérem randila od roku 2020. Tehdy se objevily první spekulace o jejich vztahu, když Vaněk přespával u Kvitové doma. O rok později už vztah potvrdili oficiálně. Vaněk se v době, kdy spal u Petry Kvitové, rozváděl s bývalou českou tenistkou Markétou Kochtovou (48), s níž byl sedmnáct let.

Hříčkou osudu byla sobota 22.7. 2023 šťastným dnem nejen pro Kvitovou s Vaňkem, ale i trenérova exmanželka tento den slavila. V sobotu totiž opěvovala výročí vztahu s hokejovým agentem Robertem Spálenkou, na což upozornila na svém Instagramu a dala tak najevo, že i ona je nyní spokojená.

„22. července – datum MÉHO štěstí!“ zdůraznila u společné fotky s Vopěnkou a lehce si tak nejspíš rýpla i do svatebního dne Petry Kvitové. To dvojnásobná wimbledonská vítěka ke svatební fotce uvedla stručně: „Mr and Mrs 22.7.2023.“ ■