Máma dvou malých dětí má tělo jako z kamene: Jedna z našich nejžádanějších modelek prozradila své fígle

Jedna z nejžádanějších českých modelek prozradila, jak se udržuje ve formě. Super.cz

„Když se chce, tak to vždycky jde. Musím říct, že mám doma velkou podporu, co se týká manžela, babiček nebo chův, které nám pomáhají. Jsem volná k tomu dělat další aktivity, ale nikdy nedělám vše na celý den, spíš si na pár hodin odběhnu. Liamek je malý a chci se mu věnovat, co to půjde, opravdu ten čas šíleně letí,“ řekla Kristýna pro Super.cz s tím, že i právě její malí synové ji udržují mimo další sportovní aktivity ve formě.

"Dávají mi zabrat, jsou trošku většího vzrůstu, jsou těžcí a mám s nimi co dělat. Kor s malinkým Liamkem, který má v půl roce skoro dvanáct kilo,“ svěřila se známá modelka, která je sportovní maminkou.

Zda se synové vydají dráhou profesionálních sportovců, jako se vydal Kristýny mladší bratr, fotbalista Patrik Schick, je zatím otázkou.



„Nějaké myšlenky tam jsou, ale nechceme na někoho tlačit, to co jim půjde, jim půjde. U Eliotka se projevují spíš kreativní a herecké vlohy, rád se předvádí. U Liamka nevíme, je to takový smíšek. S kluky přichází i různé strasti, pády, zranění, píchání uší, šití a všechno možné. Myslím si, že mě to bude čekat a stát velké nervy,“ prozradila s úsměvem. ■