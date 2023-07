Loni se po 30 letech vrátila k filmu, letos i na obrazovku: Arabela Jana Nagyová chystá v Česku nový seriál

Jana Pulm Nagyová se těší na další herecké příležitosti. Super.cz

„Připravuji velký film o Ondreji Nepelovi, což byla hvězda krasobruslení bývalého Československa,“ svěřila se Super.cz legendární Arabela, která se objeví také v televizním seriálu.

Přestože se Arabela pravidelně reprízuje, po víc jak 30 letech se Nagyová objeví na obrazovce v novém projektu. „Ano, ale ještě nesmím nic říkat,“ prozradila s úsměvem Jana Nagyová a popsala, jak se její rodina, kterou má v Německu, vypořádala s tím, že se vrátila ke své staré lásce herectví.

„Děti jsou v pohodě, jim to nevadí, protože už jsou z domu pryč. Můj manžel je méně v pohodě, samozřejmě několik večerů jsme proseděli a nalili si červeného vína. Můj muž nebyl nadšený, možná kdyby to bylo v blízkosti, ale tohle je cestování,“ svěřila se Jana Nagyová. „Tolik jsem s manželem diskutovala, řekla jsem mu, že je to můj život a jsem duší umělkyně, a kdyby mi to zakázal, tak by mě pochoval,“ prozradila herečka s tím, že si nakonec práci před kamerou obhájila.

„Nedělám to kvůli penězům, ale kvůli tomu, že mi to dělá dobře, já se v tom vyžívám, že se můžu teď v důchodovém věku realizovat. Dostala jsem šanci se chytit, tak jsme dospěli k závěru, že ano,“ dodala Jana Nagyová, která je s manželem domluvená, že rolí nebude brát tolik, a pokud bude mít delší projekty, tak s ní muž nějakou dobu stráví v Česku nebo na Slovensku. ■