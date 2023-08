Tady žádná válka s tchyní nehrozí. Olgu Lounovou doprovodila na akci přítelova maminka, aby jí pomohla s malou dcerkou

Zpěvačka Olga Lounová vychází se svou tchyní fantasticky. Super.cz

„Tím, že jsem na podiu, musí být někdo s malinkou. Tak jsem si přivezla maminku, tchyni, sestřičku a všechny mi pomáhají. Pomáhaly mi taky nandávat šperky, oblékat do šatů. Jsou tady jako moje podpora,“ svěřila se Olga Super.cz.

Zpěvačka tak patří k těm vyvoleným ženám, které nemusejí nijak bojovat s přítelovou maminkou. Vtipy o tchyních tak jdou úplně mimo ni. A jak se Olga cítila jako jedna z královen na našem nejvýznamnějším hradě? „Poprvé mám na sobě barvu šatů, která je sladěná s mýma očima, a líbí se mi to, jsem nadšená, že to podtrhuje mé zelené oči. Na této akci jsem poprvé a je to pro mě velká čest,“ dodala Olga Lounová. ■