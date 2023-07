Alici Jandové to s o 39 let starším manželem pořád klape po všech stránkách: Nejvíc se mu líbím nahá, říká

Alici Jandové to s o 39 let starším manželem pořád klape po všech stránkách Super.cz

Když její manžel Petr Janda (81) začínal před pětatřiceti lety pořádat svoje tradiční letní kostýmové garden párty, byla ještě malá holka. "Jsem tady asi načtyřiadvacáté a zase to pak uklidím," smála se Alice Jandová, které to ve vztahu s téměř o čtyřicet let starším muzikantem, s nímž má dcery Rozárku a Anežku, pořád klape.

S Alicí se potkáváme v podstatě jednou za rok právě na této akci, takže nás zajímalo, jak se měla. "Je pravda, že chodíme docela málo na nějaké večírky. A jaký jsem měla rok? Hektický. Čím je člověk starší, tím ten čas běží rychleji. Takže děti, škola, práce, dům, zvířata, tři dovolené a Vánoce," vypočítala. Postěžovala si jen na to, že se manželovi už moc nechce létat dlouhé trasy. "Chtěla jsem do Austrálie, ale to už nechtěl," svěřila.

Jinak jim to doma funguje, dokonce jsme probrali i to, zda v rámci jeho oblíbených kostýmových párty, kdy byla Alice třeba sexy kurtizána z Divokého západu, nezkoušejí převleky i v soukromějších chvilkách. "Jako převleky za zdravotní sestřičku a tak? Nemyslím. Já jsem snad ani nepotkala jiného chlapa ve svém životě, který by mě neměl nejradši nahou. Takže, ať si obléknu cokoli, je to jedno," prozradila. ■