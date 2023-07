Lidé si myslí, že jsem hloupá a namyšlená blondýna: Česká Barbie si s hejtery těžkou hlavu nedělá, jdou do bloku

Gabriela Jiráčková schytala nenávistné komentáře. Ty si k srdci už několik let nebere. Super.cz

„Moje dvorní make-up artistka mi dělala líčení i vlasy po vzoru Margot Robbie, které měla na hlavní premiéře. S tím, že ona se inspirovala panenkou Barbie. Šaty jsem měla objednané speciálně na tuhle premiéru z LA. Takže ten Hollywood, ze kterého Barbie pochází, jsem se snažila dostat sem,“ prozradila Gabriela, která tentokrát svým outfitem takový rozruch neudělala.

O to se postarala v Karlových Varech na jedné z přehlídek, kde přišla ve velmi odhaleném síťovém modelu, pod který oblékla jen kalhoty a sportovní podprsenku. Za tento outfit pak sklidila kritiku a zároveň spousty nenávistných komentářů. Jak tuhle stránku slávy známá blondýnka zvládá?

„Už je to sedm let, co se o mně píše jako o první české Barbie. Za tu dobu jsem si uvědomila, že ty nenávistné komentáře nevychází z mého vzhledu, jde spíš o předpoklad lidí, že budu asi hloupá a namyšlená blondýna. Uvědomila jsem si, že to píšou lidé, kteří jsou nějakým způsobem frustrovaní a mají mylný pocit, že veřejně známé tváře nemají žádné problémy. Není to tak, vždy není vše růžové. Když mi přijde něco vulgárního a hnusného do zpráv nebo komentářů, tak toho člověka bloknu a za minutu o tom nevím. To už dělám několik let. Je lepší si tu negativitu nepřipouštět příliš k tělu. Neřeším to a neberu si to k srdci,“ svěřila se s tím, že většina negativních ohlasů přichází právě z Česka a Slovenska. ■