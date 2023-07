Češka Gabriela Jiráčková patří k nejslavnějším barbínám: Má plastiku prsou, nosu i liposukci

Barbie Gabriela Jiráčková promluvila o úpravách v obličeji i na těle. Super.cz

„Nezrodilo se to v mé hlavě, před několika lety si mých fotek všimla média a začala mě označovat za první českou Barbie. Pak mě tak začali oslovovat v dalších 150 zemích světa. Postupem času jsem byla dokonce označovaná za nejslavnější živou Barbie, což je neuvěřitelné a sama tomu dodnes nerozumím. Každopádně tento titul ráda nosím, je to pro mě čest být přirovnávaná k symbolu krásy, který více než 60 let obdivuje tolik žen a dívek po celém světě,“ svěřila se Gabriela Jiráčková pro Super.cz s tím, že se pro ni stala Barbie určitým lifestylem. K vysněnému vzhledu si Gabriela dopomohla také několika plastickými i estetickými zákroky, o kterých otevřeně hovoří.

„Co se týče plastických a chirurgických zákroků, tak mám udělaná prsa, čerstvě špičku nosu, lehkou liposukci v oblasti bříška a beder. Pokud jde o neinvazivní zákroky, které se časem vstřebávají a je potřeba je obnovovat, tak mám kyselinou hyaluronovou vyplněné lícní kosti, linii čelisti, rty a botox v oblasti glabely a čela,“ řekla půvabná blondýnka otevřeně se slovy, že koncem roku plánuje další zákrok, který by měl zdokonalit její dekolt.

„Ke konci roku plánuji ještě jednu plastickou operaci. Naposledy jsem byla na operaci prsou u svého dvorního plastického lékaře a domluvili jsme se, že ještě pro větší efekt k té modelaci přidáme kolagenovou síť. Což je taková vnitřní podprsenka, která umožní mít ta prsa ještě dokonalejší a definovanější. Ale dál, v rámci příštích dvou let nic neplánuji,“ prozradila.

Gabriela si zároveň nepřipouští, že by pro ni byly tyto úpravy nějakou závislostí.

„Určitě to u mě není závislost, já znám lidi, kteří byli i na 250 plastických operacích, což je neuvěřitelné, a myslím si, že to pro to tělo musí být obrovský záhul. Do ničeho takového bych nešla, ani tady nesoutěžím o titul plastikové královny,“ dodala. ■