Ještě větší bizár, než jste čekali: Nová žena Kanyeho Westa nakupovala v noční můře snad všech žen

Bianca Censori nepřestává udivovat tím, co je schopna si na sebe obléknout. Profimedia.cz

Bianca Censori (28) je sice ‚na scéně‘ pouhého půl roku, ale svým neotřelým módním vkusem se už stihla zapsat do mysli veřejnosti. Na tom by s ohledem na její profesi módní návrhářky nebylo nic zvláštního, jde na to ovšem hodně svérázně. Nedávno ji i jejího muže Kanyeho Westa (46) zvěčnil i jeden očitý svědek, a to během nákupů v tokijské luxusní čtvrti Ginza, kde dvojice zavítala i do obchodu nabízející erotické hračky pro dospělé.