Konec velké lásky mezi Harrym a Meghan? Spekulace o „pauze“ mezi vévody nabírají na obrátkách

Na Meghan a Harryho prý dopadly události poslední doby. Profimedia.cz

Sussexští na začátku své cesty do Ameriky mysleli, že je za mořem bude čekat sladký život a to nejhorší, což v jejich případě znamenalo soužití s královskou rodinou, už mají za sebou. V poslední době se na ně ale jako lavina hrne jedna špatná událost za druhou. Nejdříve je lidé včetně slavných osobností zpražili za jejich údajnou honičku v autě po New Yorku, pak přišel vyhazov ze Spotify, po kterém měli Harry a Meghan přijít o dvacet milionů dolarů. A teď přišel magazín RadarOnline.com dokonce s tím, že si manželé dávají oddechový čas, aby si rozmysleli, jak budou dál pokračovat ve svých životech.

„Snaží se přijít na to, co je zasáhlo. Harry nezapadá do jejího pouťového Tinseltown (přezdívka pro Hollywood, poznámka redakce) světa,“ řekl magazínu člověk z okolí páru s tím, že Harry potřebuje najít sám sebe. Pomoci by mu v tom mohla i cesta do Afriky, kde chce princ točit dokument pro Netflix a prý není v plánu, že by ho manželka doprovázela. Ta si měla najmout agenta, který by jí pomohl k úspěchu. „Chce založit vlastní značku a vydělat miliony,“ řekla královská expertka Daniela Elser. „Je to poprvé, kdy jsou na odlišných profesních cestách,“ dodala.

Zda jsou spekulace ohledně krize ve vztahu pravdivé, to se nejspíš dozvíme v budoucnu. Už teď je ale téměř jasné, že do dnešní doby nerozluční manželé začínají ve svých životech plánovat každý na vlastní pěst. A to by mohl být začátek konce jejich doposud neochvějného soužití. ■