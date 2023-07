Dominika Myslivcová chtěla být jako panenka Barbie: Prozradila, jak to má s plastickými operacemi

Známá blondýnka otevřeně řekla, jak to má s plastickými operacemi Super.cz

Dominika Myslivcová (28) se do světa showbyznysu dostala už před lety, a to mimo jiné svou zálibou v růžové a stylu panenky Barbie. Dokonce se jí tak začalo přezdívat.

Známá blondýnka nám přiznala, že dřív skutečně chtěla vypadat jako tahle „dokonalá“ panenka.

„Chtěla jsem být jako panenka Barbie, je dokonalá, dokonalá postava, vlasy a úplně všechno. Samozřejmě ta dokonalost je v reálném životě těžší, pro každého znamená něco jiného,“ svěřila se nám.

Dominika Myslivcová je sice první českou Barbie, avšak její „touha“ po dokonalosti nikdy nezašla tak daleko, aby se svěřila do rukou plastických chirurgů.

„Já to zatím neplánuji, hrozně se bojím nejen plastických, ale všech operací. V plánu nemám ani žádnou podstupovat. Neříkám, že nikdy nezměním názor, ale momentálně to nemám v úmyslu,“ vysvětlila Dominika pro Super.cz na premiéře Barbie, kde se neukázala po boku svého partnera Zdeňka.

„Partner mi nejdřív řekl, že se mnou na Barbie film nepůjde, že prý, co by tam asi dělal. Pak jsem se začala chystat na premiéru a řekl mi: Počkat, ty mě nebereš s sebou? Tak jsem se zeptala, jestli chce jít jako Ken. Nakonec jsem s sebou vzala kamarádku a maminku. Myslím si, že je to spíš taková holčičí akce a že by se tady nudil,“ dodala s úsměvem.