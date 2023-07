Dominika Myslivcová odhalila v sexy modelu těhotenské bříško: Z šatů udělala sukni, z mašle, která byla na zadku, topík

Dominika Myslivcová se nebojí odhalovat ani v těhotenství. Super.cz

I proto si Dominika nemohla nechat ujít slavnostní premiéru filmu Barbie, kde zazářila v jak jinak než růžovém modelu.

„Byly to původně šaty, ale nevlezla jsem se do nich. Takže z šatů vznikla ve finále sukně z mašle, která byla na zadku, a z té jsem si udělala top,“ vysvětlila Dominika s úsměvem pro Super.cz.

V dvoudílném outfitu také odhalila své těhotenské bříško, se kterým se bude už zanedlouho loučit, aby na světě přivítala svého syna.

„Cítím se perfektně, hlavně je úžasné, že na akci konečně nemusím zatahovat břicho. To je nejlepší, co může být. Zbývá mi pár týdnů do konce, tak jsem si řekla, když už, tak už,“ prozradila známá blondýnka, jež je stále velmi aktivní a nevylučuje, že se ještě na nějaké společenské akci před porodem ukáže.

„Uvidíme, doufám, že to vydržíme do termínu. Už jsem více unavená, občas polehávám a nechce se mi někde běhat, takže uvidíme, jak to bude s dalšími akcemi,“ dodala. ■