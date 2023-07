Spousta fotek v bikinách a láska, která trvá: Bojím se, že když jsem to řekla, dostanu kopačky, říká Anna Slováčková

Anička Slováčková se bojí, že když promluvila o příteli, dostane kopačky. Super.cz

I když to podle fotografií, které postovala na sociálních sítích, vypadalo, že dovolená v Chorvatsku byla opravdu dlouhá, Anna Slováčková (27) tam se třemi slečnami a dvěma pány, z nichž jeden byl její přítel, strávila jen pět dní včetně cesty. "Ale i tak jsem si to užila parádně, kamarádi i pejsek byli nadšení," řekla Super.cz zpěvačka.

"Byli jsme tam velmi krátce, ale fotky jsem přidávala i dále a ještě mi nějaké zbyly, které přidám, protože to tam bylo krásné a fotogenické. Vzhledem k tomu, že se mnou byla i kamarádka, která se mi stará o Instagram, tak mě nenechala vydechnout a musely jsme samozřejmě i pracovat. A pokud jde o fotky, vždycky mi řekla, jak si mám stoupnout, aby to bylo hezké," vysvětlila neobvyklé množství snímků v plavkách, které prý s sebou měla jen dvoje.

Dovolenou trávila, jak nám už dopředu prozradila, i se svým přítelem. "A to jsem udělala chybu. Protože mi došlo, že když to někam řeknu, tak se za měsíc rozejdeme. Vždycky to tím zakřiknu. Zatím ho tedy mám, ale opravdu, když jsem to někde řekla, byl do měsíce zákonitě konec. Nazdar, šlus, kopačky," svěřila Anička, která se na další dovolenou u moře, a to už za týden, chystá s tátou Felixem Slováčkem (80). V plánu je Egypt.

Pak už se vhrne do finiše příprav svojí nové desky. "Jmenuje se Osudová, vychází 8. září a 4. října ji budeme křtít v Lucerna Music Baru. Je vlastně celkově dost odlišná od té první desky. Není to žádná slaďárna, ale řekla bych, že je to dospělejší cédéčko," uzavřela. ■