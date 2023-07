Zuzana Belohorcová prozradila skutečný důvod cesty na Slovensko: Náročná operace maminky!

Zuzana Belohorcová s maminkou Foto: se souhlasem Z. Belohorcové

Přestože na sobě nedala nic znát, poslední týdny nebyly pro Zuzanu Belohorcovou (47) lehké. S dětmi odcestovala na rodné Slovensko, kde trávili společně s jejími rodiči začátek letních prázdnin. Zatímco na sociálních sítích sdílela střípky z výletů, ve skutečnosti letěla do rodné Žiliny kvůli zdravotnímu stavu maminky.

Až nyní promluvila slovenská moderátorka o tom, že maminka musela podstoupit vážnou operaci srdce, o které z pověrčivosti nechtěla mluvit. Zuzana je ráda, že má maminka náročný zákrok za sebou a je mimo ohrožení života. „Byli jsme dnes za maminkou, je vše v pořádku, její stav je po operaci stabilizovaný,“ řekla Super.cz moderátorka.

„Měnili jí jednu chlopeň a druhou má udělanou plastiku, tak teď už se jen potřebuje dát dohromady a zotavit se po operaci. Jsme na cestě z Košic s tatínkem a s dětmi. Zítra jedeme do Bratislavy a už letíme na Tenerife. Jsme rádi, že to má babička za sebou a že to ve zdraví přežila,“ prozradila nám Zuzana.

Za skvělý průběh náročné operace, ze které měli všichni obavy, vděčí špičkovým lékařům v košické nemocnici. „Velmi děkuji panu doktoru Sabolovi, který je na Slovensku absolutní špička a který to zvládl na jedničku s hvězdičkou. Babička bude zdravá, jsme mu strašně moc vděční a celému týmu,“ nešetřila chválou Belohorcová, která se nyní s dětmi vrací na Tenerife, kde žijí, a v srpnu mají v plánu za maminkou a babičkou opět přiletět. ■