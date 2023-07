Nebezpečné dobrodružství Pizingerové s rodinou: V Rumunsku narazili na medvěda

Vendula Pizingerová sdílí střípky ze své dobrodružné výpravy. Foto: Super.cz/archiv V. Pizingerové

Vendula o tuhle cestu neochudila ani své fanoušky, se kterými sdílí krásy balkánské přírody, ale také spoustu úsměvných momentů.

„Barvy léta. Náš druhý den na cestě. Pomalu zjišťuji, co jsem zapomněla. Večer bylo jasný, že sprej proti insekťákům, ale ani to nepokazilo dojem z překrásného místa s výhledem na rumunské hory. A taky jsme měli dvě lahve vína a muž povýšil letošní cestu komfortem zvaným lednice, tak bylo i studený a vše se to vyrovnalo. Kluci spokojení, auto zatím jede,“ napsala Vendula k jednomu z příspěvků, kde už mají pořádný kus cesty za sebou.

Rodinka nebydlí v hotelu, ale v přírodě, kde kempují. Jeden večer se uvelebili v přírodě, kde byla taková tma, že měli dojem, že je téměř bez života. Ráno se ale probudili s velkým překvapením. Usadili se hned vedle stáda krav, a tak měli o další krásný výhled postaráno.

Rumunsko je známé největší medvědí populací, mimo Ruska, v Evropě. Na rumunském území žije těchto šelem až 8100. A právě jednoho medvěda se rodince podařilo potkat u silnice.

„Tak jsme se dočkali, ale že se medvěd bude u silnice pod hradem Draculy drbat za uchem a v lese ho nepotkáte... Jo, a taky dobrej dialog u toho vedem,“ napsala s úsměvem k videu, na kterém je slyšet, že chtěla Vendula otevřít kvůli lepšímu videu okénko. „Otevři okno, ne?“ říká Josefovi, který byl zásadně proti. „No jasně, aby mi šel dát facku?“ odpověděl.

„Já se snažila pořídit lepší video, ale okno se nesmělo otevřít. Sice medvěd vypadal, že spíš žebrá pivo nebo něco k jídlu, ale člověk nikdy neví,“ informovala Vendula s úsměvem.

Pokud by náhodou došlo k incidentu, rozhodně by to nebylo poprvé. Rumunské úřady v letech 2016 až 2021 zaznamenaly 154 útoků medvěda na člověka, v jejich důsledku 14 lidí zemřelo a 158 utrpělo zranění, jak informuje server Novinky.cz také s informací, že chce rumunská vláda letos ztrojnásobit povolený odstřel medvědů, a to právě kvůli častějším konfliktům s člověkem. ■