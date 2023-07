Sisa Sklovská a její miliardář litují, že nemají dítě: Vím, že by bylo pěkné a inteligentní po nás, říká diva

Sisa Lelkes Sklovská a Juraj Lelkes upřímně promluvili o dětech. Michaela Feuereislová

Sisa Sklovská (57) má úspěšnou kariéru a také našla toho pravého. A to svého životního partnera, o čtrnáct let staršího podnikatele Juraje Lelkese, za kterého se provdala v roce 2011.

"Juraj už byl ženatý dvakrát, já se vdávat nikdy nechtěla. Nakonec jsme se brali dokonce dvakrát, jednou ještě po deseti letech. Potkali jsme se ve zralém věku, kdy už jsme oba měli něco za sebou. Manželství máme perfektní, je to večírkový král, který mě stíhá. Má rád společnost, v mnoha věcech jsme si sedli, i když v některých také ne. To by byla nuda," prozradila Sisa nedávno pro Super.cz na otázku partnerského života.

V době, kdy se brali, bylo známé umělkyni pětačtyřicet let, jejímu partnerovi pak devětapadesát a založení rodiny jim už osudem nebylo dáno. Takhle manželé odpověděli na velmi osobní otázku, zda někdy nelitovali toho, že nemají děti.

„Ano, svým způsobem ano. Ale my jsme si uvědomili jedno - že už jsme byli v té době, kdy jsme se brali, v takovém věku, hlavně já, že, no prostě...“ svěřil se zámožný podnikatel v rozhovoru pro TV Markízu.

Sisa se pak zamyslela, jaké by jejich dítě asi bylo.

„Moc bych byla zvědavá, jaký by byl – syn, nebo dcera. Vím, že tedy pěkný, protože my jsme dva pěkní lidé, určitě inteligentní, protože jsme dva vysoce inteligentní lidé. Promiňte, já se nechci chlubit, ale jsme. Byla bych velmi zvědavá na to, čím by chtělo to naše dítě profesionálně v životě být,“ řekla operní diva s upřímným úsměvem. Zároveň přiznala, že bere jako své děti všechny studenty, které učí už sedmým rokem na akademii umění. ■