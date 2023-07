Poslední odpočinek před vypuknutím StarDance: Iva Kubelková předvedla svou formu jen v plavkách

Iva Kubelková Foto: archiv I.Kubelkové

Cílem její cesty se stala slunná Mallorca, kde nabírá sílu na následující náročný půlrok, který bude trávit víceméně ve zkušebnách a na tanečním parketu. „Začínáme trénovat od srpna,“ svěřila se Super.cz Iva, která bude dvojici tvořit se zkušeným tanečníkem Martinem Prágrem.

Od moře, kam odcestovala s partnerem a dcerami, poslala také pořádně žhavý snímek. Jen pár dní poté, co svým dokonalým tělem provokovala v plavkách její starší dcera Natálka, která se vydala v máminých šlépějích, předvedla Iva, že se může stále chlubit božským tělem.

Přestože už před pár lety pověsila modeling na hřebíček, její fanoušci díky sociálním sítím o nic nepřicházejí. „Už je to několik let, co jsem nepředváděla. Ohlásila jsem tenkrát poslední předvádění, já už na mole nemám co dělat, nemám tam co pohledávat,“ svěřila se Kubelková, která už sice pózuje jen před objektivem, na molo by si mohla s přehledem troufnout i dnes. Fanoušci taneční soutěže se však mohou těšit, že své dokonalé křivky už za pár měsíců rozvlní na parketu StarDance. ■