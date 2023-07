Přifouklá ňadra nepotřebuje: Dva roky po porodu předváděla krásná Češka pro Sport Illustrated

Tereza Jelínková se vrátila k předvádění plavek rovnou na Floridě. Foto: se souhlasem T. Jelínkové

Tereza se účastnila Miami Swim Weeku. "Byla jsem tam pozvána jako již dříve od Sport Illustrated. Když přišel covid a těhotenství, vůbec jsem netušila, že se tam ještě někdy podívám. O to větší radost jsem měla, když mě loni pozvali zas. Jenže to jsem ještě kojila a na poslední chvíli jsem účast odřekla, protože jsem se bála, že by to malý nezvládl," vyprávěla Super.cz.

"Letos jsem pozvánku ani nečekala a byla jsem mile překvapena. Je mě trochu rozhodilo, že jsem nemakala na formě, přece jen tam předvádějí ty nejvíc topmodelky z celého světa a mají fakt dokonalé postavy," není se svojí figurou po porodu úplně spokojená Tereza. Ale evidentně to je pouze její názor, protože na prestižní show na Floridě předváděla pro tři značky plavek. Navíc i pro dobrou věc, protože Swim Week podporoval charitativní organizaci Little Lighthouse, která se stará o chudé děti na Floridě.

Pobyt si ale užívá i nepracovně. "Rozhodla jsem se vzít s sebou kamarádku a svoje kluky nechat doma. Je to taková dámská jízda s trochou práce. Je skvělé potkat staré známé, hlavně fotografy a modelky z Los Angeles a New Yorku, se kterými jsem se neviděla pět let. Mám pocit, jako bych odjela včera," svěřila s tím, že se jí ale samazřejmě stýskalo po manželovi a synovi, bez kterého ještě tak dlouho nikdy nebyla. ■