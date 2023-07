Fešák z Love Islandu je nejkrásnějším mužem Evropy: IT specialista Jakub Vitek pojede i na světobou soutěž

Slovák Jakub Vitek získal pro Českou republiku světový úspěch. Foto: se souhlasem Mister Czech Republic

IT specialista a sportovec Jakub Vitek, který se proslavil účastí v reality show Love Island, přivezl do Česka světový úspěch ze soutěže krásy. Slovenský fešák reprezentoval Česko na finále Mister Supranational v Polsku, kde se jako první delegát organizace Mister Czech Republic probojoval do TOP 10 a získal titul Mister Supranational Europe pro rok 2023.

„Mám z něj radost. Kuba je náš první mužský kandidát, kterého jsme připravovali na tuto prestižní pánskou světovou soutěž, na kterou jsme získali licenci,“ svěřil se kreativní ředitel organizace Mister Czech Republic a Miss Czech Republic Sam Dolce pro Super.cz s tím, že se soutěže krásy žen a mužů velmi liší, a to například v přípravě.

„Příprava byla velmi příjemná, a to i díky jeho disciplíně, která pramení z jeho sportovních úspěchů. Nemluvě o jeho charismatické a zábavné povaze, která dokáže i náročné situace odlehčit. Jakub je navíc zdravě sebevědomý a nemá problém se jakkoliv transformovat. Jsem hrdý, jak vzal veškerou přípravu zodpovědně a každou radu, jak ode mě, tak Taťány Makarenko (33) velmi dobře vnímal. S Jakubem budeme nadále spolupracovat na poli influencingu a modelingu, ale je i pravděpodobné a byl bych velmi hrdý, kdybychom pokračovali přípravách na další světovku, konkrétně soutěž Mr. World,“ řekl Sam Dolce s vysvětlením, proč si organizace vzala pod křídla zrovna Slováka.

„V každé zemi žije a pracuje mnoho národností a etnik. Když tady mohou pracovat a mají tady trvalý pobyt, tak není důvod, proč by nemohli za danou zemi soutěžit. Pravidla soutěže to umožňují. Je to běžné i ve sportu. Znám kandidáty Miss i Mister, kteří už byli na více soutěžích a také za více zemí. Soutěžili za svou rodnou zem, kde mají trvalý pobyt a podobně,“ řekl kreativní ředitel s dodatkem, že co se týče prestižní dámské soutěže krásy, tak organizace vlastní 4 z 5 licencí na grandslamové soutěže. U pánských jsou to 2 ze 3 licencí. ■