Když utíkala z domu, tak za ním: Herečtí kolegové Mádl a Nesvačilová k sobě mají blíž, než byste čekali

Jiří Mádl a Petra Nevačilová jsou letití přátelé. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

„My jsme s Jirkou spolužáci z gymplu a z dramaťáku. Jirka je můj fakt dobrej kamarád, se kterým byla vždycky sranda. A mohli jsme si říkat úplně všechno. Já jsem byla taková vzletnější a Jirka byl takovej šprt. On mi třeba volal a odpovídal mi maturitní otázky, který se naučil. A já jsem neuměla nic. Deptal mě a frustroval," vzpomínala herečka v show 7 pádů Honzy Dědka.

Jiří na tyto informace ihned reagoval a práskl na Petru jednu pikantnost. „Tys u nás dokonce bydlela. Utíkala z domova k nám,“ řekl a Petra to nezapírala. „Jo no, já tam byla spokojená. Já měla takovou pubertu, byla jsem bojovnice za právo svýho slova. Naši to nějak přežili," reagovala herečka se smíchem. ■