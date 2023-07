Bývalá moderátorka ČT Linda Bartošová se vdala za známého rappera: Takhle jí to slušelo jako nevěstě

Linda Bartošová sdílela první střípek ze svatby Herminapress

Partneři do toho praštili do roka a do dne od zásnub, které proběhly koncem minulého roku na Bali. Pár se zasnoubil po čtyřech letech vztahu.

Utajená veselka proběhla v okruhu přátel a rodiny. Avšak Linda své fanoušky o tento krásný den neochudila. Na sociálních sítích sdílela první střípek ze svého dne D.

Na instagramový účet přidala video, na kterém si dává se svým mužem novomanželský polibek. Známá blondýnka byla vskutku krásná nevěsta, oblékla jednoduchý střih šatů s holými zády, rozparkem a závojem. ■