Gabrielu Laškovou trápí nepříjemný zdravotní problém: Zvracím, špatně vidím a chci jen tmu, svěřila se

Gabriela Lašková se rozhodla vyhledat odbornou pomoc. Zamíří do Thomayerovy nemocnice Michaela Feuereislová

„Migréna, teď mi dala zabrat tři dny. Vždy v období před menstruací. Začne aurou, kdy mě doslova bolí vidět. Před očima mi blikají světla, takové oblouky, špatně vidím. Do dvaceti minut přijde bolest, tupá a neuvěřitelně silná. Většinou ji prozvracím a chci jen tmu,“ svěřila se moderátorka na svém instagramovém účtu s tím, že v tyto dny trpí. Obzvlášť, když se chce jako maminka věnovat svým dětem.

„Vždy tu mám alespoň jednoho syna, takže si ten klid dovedete představit. Takže to vždy nějak přežiju mezi hračkami a těším se večer na postel,“ napsala Gabriela Lašková, která požádala své sledují o rady a doporučení, jak s touto zdravotní komplikací bojovat.

Silnými migrénami trpí v Česku asi milion lidí, i proto se Gabriela nakonec dočkala podpory a spousty rad. "Zkusila jsem to sesumírovat, ale jak správně tušíte, každému funguje něco jiného. Všechny cesty by ale měly začít u odborníka, který pomůže hledat příčinu migrény. Nejčastěji jste mě posílali do Thomayerovy nemocnice, takže tam začnu já,“ dodala Gabriela i s poděkováním. ■