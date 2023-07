Markéta Vondroušová slaví wimbledonský titul a výročí svatby: Svého životního partnera zná od dětství

Markéta Vondroušová se před rokem vdala. Podívejte se, jak vypadala její svatba Foto: Profimedia / archiv M. Vondroušové

Markéta Vondroušová (24) má dvojnásobný důvod k oslavám. Nejenže se stala královnou Wimbledonu, když ve finále porazila světovou šestku Tunisanku Ons Džabúrovou a získala svou první grandslamovou trofej, ale také je to rok, co si vzala za muže svého dlouholetého partnera Štěpána Šimka, se kterým se zná od patnácti let.