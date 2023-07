Možná neplodnost i kolísání váhy: Celeste Buckingham promluvila o nevyléčitelné nemoci, se kterou se vyrovnává

Hvězda druhé řady SuperStar tajila své onemocnění před veřejností několik let Foto: TV Nova / archiv C. Buckingham

Její život ovšem není zalitý jen sluncem, talentovaná zpěvačka, která se proslavila v pěvecké show Česko Slovenská SuperStar přiznala, že se potýká s nevyléčitelnou nemocí, při které hrozí neplodnost. Konkrétně jde o syndrom polycystických ovarií, o kterém otevřeně promluvila

„Není to nic nového, ale neměla jsem důvod o tom mluvit. Potřebovala jsem tento fakt přijmout. Nejsem jediná na světě, která má tuhle nemoc, ale je jen nízké procento žen, které jí trpí. Jde o nemoc vaječníků, kterou mi zjistili, když jsem měla dvaadvacet let. Moje tělo nedostatečně zpracovává kalorie, a proto mi váha velmi kolísá. Jsou ženy, které velmi přiberou a jiné naopak zhubnou. Já jsem ten první případ, ale upřímně říkám, že mi to nevadí. Stále si říkám, že je nejdůležitější být vděčný za své tělo, protože právě ono nás bude nosit celý život. Od narození až po smrt,“ svěřila se zpěvačka otevřeně pro portál Plus 7 dní s tím, že má nemoc také vliv na ženský organismus.

„Bohužel, má. Neplodnost. Velmi žen s tímto syndromem se trápí, protože se nestanou matkami. I mě to zasáhlo, když mi to řekli. Ženy těsně po třicítce přemýšlejí, jestli lehce otěhotní, protože s přibývajícím věkem je to těžší. My s naší diagnózou to mámě mnohem těžší. Je mizivá šance, že budu mít jednou děti. Tento fakt jsem přijala a učím se s tím pracovat,“ vysvětlila Celeste, pro kterou není lehké se s takovou věcí vyrovnat.

„Není to lehké, ale říkám si, že kdybych je neměla, tak bych nebyla první ani poslední. Společnost je nastavená tak, že musíme být všechny matkami. Ve skutečnosti to tak nemusí být. Když se mě někdo začne ptát na děti a podotkne, že mi brzy začnou tikat hodinky, tak už na to nereaguji. Naopak, spíš zvažuji nad tím, zda děti opravdu chci,“ dodala zpěvačka. ■