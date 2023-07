Nový úlovek Shakiry? Na rande byla s basketbalistou z NBA (33). Při večeři se prý chovali ‚důvěrně‘

Shakira a Jimmy Butler opouštějí restauraci v Londýně. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Zpěvačka Shakira (46) rozdmýchala zvěsti o tom, že se sblížila s hráčem NBA Jimmym Butlerem. Fotografové je zastihli při odchodu z restaurace Novikov v Londýně. Přestože se snažili působit, že k sobě nepatří, a do restaurace dorazili pár minut po sobě krátce po desáté hodině, zůstali v podniku až do půl druhé ranní. Následně při odchodu každý zamířil ke svému přistavenému vozidlu.

Očitý svědek z restaurace prozradil Daily Mailu, že se k sobě uvnitř podniku chovali důvěrně a objednávali si koktejly a sushi. O náhodné setkání nejspíš skutečně nešlo, jelikož zpěvačka minulý měsíc sledovala Jimmyho zápas během finále NBA v Kaseya Cantru v Miami, když jeho tým Miami Heat nastoupil proti Denver Nuggets. Nedávno se rovněž vzájemně začali sledovat na Instagramu. V současnosti přitom Shakira sleduje pouze 159 lidí a basketbalista 481 uživatelů aplikace.

Od loňského rozchodu s dlouholetým partnerem a otcem jejích dvou synů Milana a Sashi Gerardem Piquém si zpěvačka nechávala nějaký čas na rozdýchání rozpadu vztahu, přičemž svému nevěrnému ex věnovala i pořádně pichlavý song, kde se navážela nejen do něj, ale i do jeho milenky Clary, s níž ji podváděl.

Posledních pár měsíců se hovoří o jejím sblížení s jezdcem F1 Lewisem Hamiltonem. Shakira je pravidelným VIP hostem na Velkých cenách a zvěsti o jejich románku nikterak nevyvrací. Oproti tomu svému nápadníkovi Tomu Cruisovi dala jasně najevo, že mu u ní pšenka nepokvete. Shakira totiž, zdá se, dává přednost mladším ročníkům. ■