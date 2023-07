První Spider-Man Tobey Maguire má snad konečně holku: Z večírku tajně ujížděl s o 26 let mladší modelkou

Tobey Maguire prchá se svým sličným doprovodem... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Tobey Maguire (48) se zapsal do srdcí lidí jako první Spider-Man a několika dalšími velkými rolemi. Po rozvodu se ale stáhl z filmového plátna a také dlouho nemohl najít tu pravou. Teď se objevil po boku sličné modelky Salomé Das. Že by to konečně vyšlo?

Herec je dodnes na svou roli Spider-Mana hrdý a opěvuje i své dva následovníky. A přesto, že měl několik dalších příležitostí, jeho sláva postupně uvadala. Nutno ale říct, že také jeho vinou, v roce 2017 totiž přestal brát herecké nabídky a věnoval se produkci.

Důvodem prý byl hlavně rozchod s manželkou Jennifer Meyer, který se udál právě v tomto roce a na herci zanechal velké stopy. Dokonce se mluvilo o tom, že si dost užívá hazardu. Dlouho nemohl najít ženu, která byl se jeho Jennifer vyrovnala. Naděje sice svitla v podobě vztahu s modelkou Tatianou Dieteman, láska ale nakonec skončila a v poslední době nebyl Tobey vídán po boku žádné ženy.

Teď se ale zdá, že ho jedna žena znovu okouzlila. I když v případě modelky Salomé Das by se dalo mluvit ještě o slečně. Teprve dvaadvacetiletá kráska je původem z Francie, vyrůstala v Malajsii a nyní žije v Anglii. Ráda se potápí a čte dobré knihy. A na sociální síti ráda ukazuje bezchybné tělo.

Právě ona nasedla do auta se slavným hercem po večírku časopisu Vogue v Londýně. A i když se oba bránili tomu, aby je fotografové zvěčnili společně, na jejich tváři se objevil úsměv. Je tak nasnadě, že si opuštěný herec konečně našel spřízněnou duši. Nebo že by to byla jen láska na jednu noc? To ukáže až čas. ■