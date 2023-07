Po extrémním zvětšení ňader šla Katie Price opět pod kudlu. Takhle dopadl její obličej po dalších operacích

Katie Price Profimedia.cz

Price má za sebou aktuálně další sérii ‚vylepšení‘, pro která si zaletěla na kliniku do Belgie. Kromě další operace nosu podstoupila rovněž pozvednutí horního rtu.

Loni přitom Katie absolvovala další operaci ňader. Jednalo se již o šestnáctou úpravu poprsí, kdy si je v průběhu let nechávala zvětšovat, zmenšovat a následně opět zvětšovat až do gigantických rozměrů. Katie si údajně původně přála implantáty ještě větší ve snaze mít ‚největší prsa ve Velké Británii‘.

O dceřině chování se minulý týden rozpovídala v pořadu This Morning i její maminka Amy, která uvedla: „Nechtěla jsem, aby podstoupila nějaké operace, tak jsem jich několik zrušila. Pak se naučila, že mi to nemá říkat. Myslím, že je to tělesná dysmorfická porucha a podle mě je to s jejími tetováními stejné. Podle mě jsou její prsa směšná, když se mě tak ptáte... Je to na ní, ale zjistila jsem, že s jejím tetováním je to totéž.“

„Její motivací není být přitažlivá pro muže. Dělá to proto, že si myslí, že má díky tomu kontrolu nad svým tělem,“ doplnila s tím, že pokud její dcera nebude opatrná, může skončit jako ‚Frankensteinova nevěsta‘. ■