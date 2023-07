Provokativní fotky nejsou žádný problém: Simona Krainová si dopřála šálek kávy nahoře bez

Simona Krainová Foto: se souhlasem S. Krainové

Vše samozřejmě působí rafinovaně sexy, a tak není divu, že Simona sklízí vlnu obdivných reakcí. A když už popíjela šálek kávy, přidala i nějaké to moudro.

„Někde jsem četla zajímavou myšlenku. Představte si, že držíte šálek kávy, když najednou někdo přijde a narazí do vás a vy kávu rozlijete. Proč jste rozlili kávu? No protože ve vašem šálku byla káva. Kdyby byl ve vašem šálku čaj, rozlili byste čaj,“ napsala Krainová, která dále pokračovala.

„A co tím chtěl básník říct? Jde vždy jen o to, co je uvnitř šálku, protože TO se rozlije. Proto, když přijde život a otřese vámi (což se stane), cokoli je uvnitř, vyjde ven. Můžeme hrát hru, jakou chceme, můžeme předstírat, co chceme, ale stejně víme nejlépe sami, co máme opravdu hluboko v sobě. Takže když se zeptáte sami sebe: co je v mém poháru? Když s vámi život zatřese, co se rozlije? Radost, vděk, klid a pokora? Nebo z vás vypadne hněv, hořkost, drsná slova a negativní reakce? Můžeme si vždycky vybrat,“ míní Krainová, jež zřejmě narážela na to, jak se často stává terčem nejrůznějších hejtů.

„A proto bychom měli dnes a denně pracovat na tom, abychom naplnili své poháry vděčností, radostí, odpuštěním, vnitřním klidem, ale hlavně a především láááááskou,“ má jasno. ■