Roste jako z vody: Ilona Csáková se pochlubila starším synem Danielem (13)

Ilona Csáková se synem Herminapress

A oblíbená zpěvačka Ilona Csáková na populární akci, která se letos konala naposledy, nejen zazpívala a potěšila tak řadu svých fanoušků, ale pochlubila se i dospívajícím synem Danielem, kterého má se svým manželem Radkem.

Daniel v září oslaví už čtrnácté narozeniny, a jak je vidět, roste jako z vody. Však je také po tatínkovi vysoký a maminku brzy přeroste.

Csákové doma dělá radost ještě o tři roky mladší syn Dominik, doma je tak ženské pokolení v menšině, ale to zpěvačce nevadí. Vždy si přála krásnou rodinu, a to se jí do puntíku splnilo. Na pódiu jí to navíc moc slušelo, a tak by klidně mohla své fanoušky těšit zpěvem častěji. ■