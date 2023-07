Nedožité 84. narozeniny Karla Gotta: Slavní posílají zpěvákovi dojemné vzkazy do nebe

Monika Absolonová sdílela společnou fotku s Karlem Gottem. Foto: archiv M.Absolonové

Na podzim letošního roku to budou 4 roky, co zemřel Karel Gott (✝80). Fanoušci a kolegové na Mistra stále vzpomínají a nevynechali ani den jeho nedožitých narozenin. Fenomenální zpěvák by 14. července oslavil 84 let.