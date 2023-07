Zadarmo to není: Modelka Pavelková předvedla rok před čtyřicítkou tělo v plavkách, dře na sobě čtyřikrát týdně

Romana Pavelková Foto: se souhlasem R. Pavelkové

Přestože příští rok oslaví už čtyřicáté narozeniny, mladší kolegyně by stále strčila do kapsy. Romana Pavelková (39) se o korunku krásy ucházela v roce 2008. A i po patnácti letech po soutěži miss se může v bikinách chlubit výstavní figurou.

První letní dovolenou si sexy rusovláska užila u moře. „Byli jsme v Turecku v Side, bylo to tam skvělé a moc jsme si to užili. já jsem si doma zapomněla veškeré líčení, tak to byl pro mě detox a po desítkách let jsem nebyla vůbec namalovaná,“ prozradila nám Romana, která na sobě stále dře.

„Snažím se stále pravidelně cvičit, a to třikrát až čtyřikrát týdně. Zadarmo to není,“ dodala Pavelková, která na dovolenou vyrazila se synem Maxíkem a přítelem Milanem. Letní prázdniny už mají rozplánované a budou takřka stále na cestách. „Skvěle jsme si to užili a těšíme se na další společnou dovolenou, pojedeme s Milanem do Itálie a do části Rakouska. A pak máme v plánu jet na Moravu a s Maxíkem pojedu ještě s kamarádkami a s dětmi na týden na hory, letos pojedeme do Pece. Prázdniny máme dost rozplánované, moc se těšíme,“ dodala pro Super.cz modelka. ■