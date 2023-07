Sexy Dominika Myslivcová krátce před porodem: Předvedla nadupaný dekolt a bříško v síťovaných punčochách

Dominika Myslivcová Foto: se souhlasem D. Myslivcové

Se svým přítelem Zdeňkem se blondýnka těší na chlapečka. Veškerou výbavu pro miminko má nastávající maminka připravenou a nyní už jen odpočítává dny do porodu. „Miminko má už docela slušný šatník, a dokonce jsem začala vybavovat i pokojíček. Jen čekám, až mi přijdou všechny věci,“ svěřila se Super.cz Dominika, která před narozením syna stihla ještě nafotit těhotenské snímky, na kterých vypadá velmi sexy.

„Přesně takto 90 % těhotenství fakt nevypadám, a ani se tak necítím. Ale tyto fotky jsou opravdu top, to se musí uznat,“ uvedla Dominika, která především poslední horké dny nesnáší nejlépe, a tak se na příchod syna, jehož jméno si nechává do porodu pro sebe, opravdu těší. „Už odpočítávám. Opravdu je to v těch vedrech dost náročné," svěřila se Super.cz Dominika. ■