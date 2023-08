Miluje jezdit na dovolenou autem: Připomíná mi to cesty do Chorvatska s rodiči, říká Eliška Bučková

Modelka Eliška Bučková promluvila o lásce k dětem. Super.cz

Modelka tak zmínila, že ačkoliv už nedělá dětské rybářské tábory, stejně se i v této oblasti realizuje dál. „Já jsem rozjela projekt pro děti, který láká hlavně malé holčičky, jmenuje se Eliška dětem aneb Co mi babička vyprávěla... Pěveckou a veselou formou předávám poznatky dětem,“ popsala modelka své zájezdové představení.

Se syny svého přítele vychází dobře. „My už jsme byli asi třikrát u moře. Jezdíme rádi autem do Itálie, člověk si po cestě může kdekoli zastavit. Konkrétně v Itálii se zastavujeme u Lago di Garda. Cestování autem miluju, připomíná mi to cesty do Chorvatska s rodiči. Dáš si ten řízek a je to fajn,“ dodala krásná modelka, se kterou jsme si povídali na 17. ročníku charitativního bazaru Be Charity Báry Nesvadbové (48). ■