Letos poprvé na pódiu s krátkým sestřihem. Bára Basiková ohromila po měsících nošení paruky návštěvníky koncertu

Zpěvačka Bára Basiková letos poprvé vystoupila na velkém jevišti bez paruky. Fanoušci žasli Super.cz

Během rozhovoru jsme Báře museli říct, že vypadá fantasticky a že vlasy na krátko jí sluší. „Ano, cítím se dobře, děkuji,“ reagovala se smíchem Bára.

Zpěvačka navíc září lehkým opálením, a to ji za pár dní čeká další dovolená. „Pojedeme do Řecka, na ne moc známý ostrov, protože je spousta řeckých ostrovů, které ještě nejsou tak objevené a zprofanované a turisticky zahlcené, takže to mě baví, že je tam takový obyčejný místní život.“

My jsme si se zpěvačkou povídali na hradě Karlštejn, kde vystoupila na galakoncertu Královny popu. Letos se jednalo o poslední ročník. Mezi královny popu bezpochyby Bára Basiková patří. Jak ona sama hodnotí svou kariéru? „Pro mě byly asi úplně zásadní ty začátky. Když mi bylo devatenáct a začala jsem zpívat se skupinou Precedens a začala jsem se dostávat do televize a začali mě lidé poznávat,“ doplnila dnes již legendární zpěvačka. ■