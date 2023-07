Zaskočená Bára Basiková! Zpěvačka nečekala, že fotka jejích ňader vyvolá u fanoušků takový rozruch

Zpěvačka Bára Basiková se vyjádřila ke své provokativní fotce ňader. Super.cz

„Já to nesleduji, tak možná je dobře, že jsem to ani neviděla. Ale je to asi běžné, že když dá člověk na internet nějakou odvážnější fotografii, tak to má asi nějaký ohlasy,“ smála se Bára během rozhovoru pro Super.cz.

Sama je sociálními sítěmi nepolíbená. Instagram nemá ani v telefonu a správu sociálních sítí raději nechává na svých dcerách. „Já to s tím ani moc neumím. Já tam vždy pošlu nějakou fotku a dál se o to nestarám. Takže o žádných reakcích nikdy nevím.“

My jsme si s charismatickou zpěvačkou povídali v nádherných prostorách hradu Karlštejn, kde Bára vystoupila v rámci Královen popu. Na stagi zazářila po boku dalších hvězd, jako například Moniky Absolonové (46), Olgy Lounové (42), Markéty Konvičkové (29), Ilony Csákové (52) a dalších. Mělo se jednat o poslední ročník tohoto galakoncertu hvězd pořádný od června 2000. Lidé i zpěvačky doufají, že Janis Sidovský, autor show, si své rozhodnutí rozmyslí a příští rok nás bude čekat další ročník, ať už na hradě Karlštejn, nebo někde jinde. ■