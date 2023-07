Kojení synka si užívá: Jsem odhodlaná nastavit prso celou noc, aby byl spokojený, říká Jitka Boho

Jitka Boho Super.cz

„Kojím, ale začala jsem mu dávat i umělé mléko. Ne že bych se chtěla zbavit kojení, ale aby si zvyknul během dne. Kojím ráno, pak odpoledne, když přijdu i v noci, jsem odhodlaná nastavit prso celou noc, aby byl spokojený,“ svěřila se Super.cz modelka, která se od letních prázdnin pouští do zkoušení nového muzikálu Troja v Divadle Broadway.

Pro synka už před několika měsíci hledala chůvu, která by jí a jejímu partnerovi v péči o děti pomohla. Do divadla se tak už velmi těší, bude to pro ni zcela nová zkušenost.

„Tím, že nemám vůbec žádné zkušenosti z divadla, tak nejsem nervózní z toho, co bude v zákulisí. Ale když mi říkali, jak rychle to převlékání bude probíhat, tak to asi bude velký stres. Ale zažila jsem velký stres už ve Tváři, než jsem vyšla na jeviště, tak vím, do čeho jdu,“ prozradila Jitka, které brali na kostýmy také míry.

„Ty jsou plus minus stejné jako před těhotenstvím,“ prozradila modelka, která se těší především na množství kostýmů, které na jevišti vystřídá. „Je to tolik krásných šatů, kostýmy jsou překrásné a strašně se na to těším, bude to trošku taky taková přehlídka, vystřídá se jich tam docela dost,“ dodala Jitka Boho. ■