Je správné, aby manželství bylo pro každého. Po 36 letech vztahu by se Janis Sidovský a Pavel Vítek rádi vzali

Producenta manažer Janis Sidovský se zpěvákem Pavlem Vítkem (60) patří k nejstabilnějším párům v českém showbyznysu. Jsou spolu téměř čtyřicet let a jsou registrovanými partnery. Nedávno sněmovna podpořila manželství pro všechny a návrh poslala do druhého čtení. Slavný pár doufá, že brzy se tak stanou manželi.



„Já doufám, že se budeme konečně po těch 36 letech moc vzít. My jsme uzavřeli partnerství, ale to je jen, že můžete za partnera chodit na poštu, dostanete informace o zdravotním stavu, ale to je všechno. Je správné, aby manželství bylo pro každého, kdo má zájem žít v trvalém vztahu,“ svěřil se Janis Super.cz.